Глава разведки Германии заявили о риске начала конфликта с РФ «в любой момент»

Он призвал подготовиться к дальнейшей эскалации. «В лучшем случае в Европе царит морозный мир, который в любой момент может перерасти в горячее противостояние то тут, то там», — сказал глава службы.

Йегер отметил, что Европейский союз должен принять меры и сделать выводы из происходящего.

Ранее стало известно, что Великобритания готовится к войне на своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

