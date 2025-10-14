Глава разведки Германии заявили о риске начала конфликта с РФ «в любой момент»
Конфликт западных стран с Россией может перерасти в открытое противостояние «в любой момент», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера.
Он призвал подготовиться к дальнейшей эскалации. «В лучшем случае в Европе царит морозный мир, который в любой момент может перерасти в горячее противостояние то тут, то там», — сказал глава службы.
Йегер отметил, что Европейский союз должен принять меры и сделать выводы из происходящего.
Ранее стало известно, что Великобритания готовится к войне на своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
