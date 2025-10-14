За продажу и хранение вейпов могут ввести уголовное наказание

С соответствующим обращением к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратились первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и замруководителя фракции Елена Драпеко.

Также парламентарии просят направить в Госдуму предложения МВД по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов. Они считают, что это позволит закрыть «серую» зону и предотвратить злоупотребления. Депутаты указали, что необходимо обеспечить защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи.

IQOS и вейпы не позволяют человеку дозировать никотин. Потребитель систем нагревания может получить больше вредных веществ, чем курильщик за одну пачку сигарет, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН.

