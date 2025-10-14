Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России

Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина заявила, что подала с семьей заявление в Генеральную прокуратуру России, сообщает РИА Новости.

Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону

Они попросили повлиять на турецкие и российские органы власти, чтобы усилили и не прекращали поиски спортсмена. В настоящее время семья ожидает ответа на свое обращение.

Супруга Свечникова заявила, что организаторы соревнований и спасательные службы потеряли время и ограничили зону поисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
