В Индии медики регистрируют вспышку «черной плесени» на фоне коронавируса

Более 100 случаев заражения зарегистрировано в индийском штате Гуджарат. В других регионах страны пока нет подтвержденных случаев инфицирования. Заболевание выявляют у больных коронавирусом и у тех, кто его выздоровел недавно.

Власти Гуджарата создали для больных мукормикозом специальные отделения в нескольких больницах штата, а также заказали 5 тыс. доз специальной вакцины.

По данным PTI, несколько человек в Индии уже скончались от «черной плесени». Это заболевание поражает органы дыхания и часто вызывает летальный исход.

В конце апреля в Индии началась вспышка коронавируса. По данным минздрава, в Индии уже более 22,2 млн заболевших коронавирусной инфекцией.

