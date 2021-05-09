В Индии медики регистрируют вспышку «черной плесени» на фоне коронавируса
Медики в Индии заявили о вспышке мукормикоза, который называют «черной плесенью». Это редкое заболевание вызывают плесневые грибы, сообщает India Today 9 мая.
Более 100 случаев заражения зарегистрировано в индийском штате Гуджарат. В других регионах страны пока нет подтвержденных случаев инфицирования. Заболевание выявляют у больных коронавирусом и у тех, кто его выздоровел недавно.
Власти Гуджарата создали для больных мукормикозом специальные отделения в нескольких больницах штата, а также заказали 5 тыс. доз специальной вакцины.
По данным PTI, несколько человек в Индии уже скончались от «черной плесени». Это заболевание поражает органы дыхания и часто вызывает летальный исход.
В конце апреля в Индии началась вспышка коронавируса. По данным минздрава, в Индии уже более 22,2 млн заболевших коронавирусной инфекцией.
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