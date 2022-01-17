«Омикрон» добрался до Красноярска

Новая разновидность коронавируса «омикрон» обнаружена у пяти жителей Красноярска, прилетевших из-за рубежа, следует из Telegram-канала главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.

Китай сообщил о первом случае инфицирования «омикроном»

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"», — сообщил он.

В настоящее время в крае проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Днем ранее стало известно о том, что «омикрон» выявлен у 15 человек в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
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