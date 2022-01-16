Первые 15 случаев заболевания «омикрон»-штаммом зафиксировали в Псковской области

«В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей», - написал он в аккаунте.

Новый штамм коронавируса выявили у жителей Пскова, Гдовского, Новоржевского, Порховского и Опочецкого районов. Всего, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе выявили 72 875 случаев заражения COVID-19.

Ранее 16 января четыре случая заболевания «омикроном» зарегистрировали в Свердловской области.