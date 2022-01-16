Первые 15 случаев заболевания «омикрон»-штаммом зафиксировали в Псковской области
«Омикрон» выявлен у 15 человек в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.
«В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей», - написал он в аккаунте.
Новый штамм коронавируса выявили у жителей Пскова, Гдовского, Новоржевского, Порховского и Опочецкого районов. Всего, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе выявили 72 875 случаев заражения COVID-19.
Ранее 16 января четыре случая заболевания «омикроном» зарегистрировали в Свердловской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- На Украине заявили о доказательствах причастности России к хакерским атакам на госорганы
- Президент Татарстана поздравил Валиеву с «золотом» чемпионата Европы
- Центр им. Гамалеи планирует создать вакцину от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов
- Первые 15 случаев заболевания «омикрон»-штаммом зафиксировали в Псковской области
- Не верить и не бояться. Россиян предупредили об активности телефонных мошенников
- Песков отреагировал на свое интервью на CNN о наступательных вооружениях РФ на Украине
- В Казахстане после беспорядков освобожден от должности глава Атырау
- Четыре случая заболевания «омикроном» зарегистрировали в Свердловской области
- Все 19 самолетов с российскими миротворцами на борту вернулись из Казахстана
- Песков не исключил развертывание наступательных вооружений на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru