Первые 15 случаев заболевания «омикрон»-штаммом зафиксировали в Псковской области

«Омикрон» выявлен у 15 человек в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

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«В пятницу отправили 101 пробу для проведения исследований, сегодня получили информацию, что в 15 пробах обнаружен штамм "омикрон", в том числе у двоих детей», - написал он в аккаунте.

Новый штамм коронавируса выявили у жителей Пскова, Гдовского, Новоржевского, Порховского и Опочецкого районов. Всего, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе выявили 72 875 случаев заражения COVID-19.

Ранее 16 января четыре случая заболевания «омикроном» зарегистрировали в Свердловской области.

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ФОТО: РИА Новости
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