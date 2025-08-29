Омбудсмен Волынец призвала родителей не путать СДВГ с невоспитанностью
Зачастую родители списывают невоспитанность и невнимание к ребенку на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), не проконсультировавшись с врачом, сказала НСН Ирина Волынец.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) требует вмешательства и коррекции со стороны родителей и врачей ради будущего самого ребенка, при этом не стоит путать СДВГ и отсутствие воспитания. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.
«Очень часто родители отсутствие воспитания, отсутствие должного внимания к ребёнку списывают на СДВГ – мол, “что с него или с нас взять, у ребенка СДВГ”. При этом они не удосужились как следует обследоваться. И даже если у ребенка есть СДВГ, это не значит, что нужно просто констатировать этот факт и ничего не делать. Нужно ребенку помочь, скорректировать ради его же будущего! Если ребёнок хамит окружающим, оскорбляет воспитателей, учителей, сверстников, дерется, если он привык, что к нему должно быть приковано внимание всех взрослых, это может быть не СДВГ, а отсутствие воспитания. Особенно если ребенок в семье один, и ему все посвящают свое внимание», — сказала Волынец.
Ранее Волынец заявила, что СДВГ и расстройства аутистического спектра (РАС) — весьма распространенные ментальные заболевания у детей, при этом идеальным здоровьем отличаются лишь 4% новорожденных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за неделю сбили самолет ВСУ, 1377 украинских дронов и 18 авиабомб
- Удар по психике: Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве
- Омбудсмен Волынец связала ментальные нарушения у детей со смартфонами
- Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова
- Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе
- Горелкин: WhatsApp ожидает естественная пессимизация и «судьба Viber»
- Омбудсмен Волынец призвала родителей не путать СДВГ с невоспитанностью
- Копенгаген на Вашингтон: Почему Трамп вспомнил о Гренландии
- Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
- Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru