Омбудсмен Волынец: Число детей с ментальными нарушениями растёт

Зачастую ментальные заболевания выявляются не сразу после рождения, а несколько позже, важно начать решать проблему как можно раньше, чтобы минимизировать ее последствия, сказала НСН Ирина Волынец.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра (РАС) — весьма распространенные ментальные заболевания у детей, при этом идеальным здоровьем отличаются лишь 4% новорожденных. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.

«По данным медиков, только 4% всех новорожденных относятся к первой группе здоровья. Мы не говорим, что у всех остальных есть какие-то заболевания, но идеальное здоровье только у 4% детей, и это очень мало. С каждым годом повышается количество детей с ментальными нарушениями, и эти заболевания выявляются не сразу после рождения, а позже. Есть федеральная программа “Ментальное здоровье”, направленная на усиление межведомственного взаимодействия, связанного с ранним выявлением ментальных заболеваний, с сопровождением этих детей, с поддержкой. Среди задач программы – добиться того, чтобы родителям правильно сообщали о диагнозе, чтобы у нас не было отказов от ребенка, когда диагноз установлен», — сказала Волынец.
Собеседница НСН добавила, что, помимо СДВГ, у детей очень распространено такое ментальное заболевание, как РАС.

«Среди ментальных заболеваний у нас сейчас очень много РАС. Что касается СДВГ, то это действительно сейчас очень распространенная проблема. И часто у детей возникает СДВГ из-за того, что мама в период беременности была напряжена, работала. Чаще всего ментальные проблемы выявляют у детей, когда они идут в детский сад. РАС начинают диагностироваться с 18-месячного возраста. И, как и в случае с СДВГ, важно как можно раньше выявить проблему и начать ею заниматься», — подытожила она.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова заявила, что СДВГ — достаточно распространенный диагноз, и он должен быть поставлен несколькими врачами, а не родителями, которые могут спутать СДВГ с особенностями характера ребенка.

