СМИ: В Москве проходит церемония прощания с актером Всеволодом Шиловским

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, актером Всеволодом Шиловским началась в Москве, сообщает РИА Новости.

Она проходит в театре-студии, которым руководил артист. Известно, что его похоронят на Троекуровском кладбище.

Всеволод Шиловский ушел из жизни 26 ноября. Актеру было 87 лет. Сообщалось, что последние месяцы он боролся с онкологией.

Артист в 1961–1990 годах работал актером и режиссером МХАТа, с 2000 года был преподавателем актерского мастерства во ВГИКе им. Герасимова, где руководил собственной мастерской. Наибольшую известность Шиловскому принесли роли в таких лентах, как «Узник замка Иф», «Военно-полевой роман», «Интердевочка» и «Судьба», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
