Очаг заболевания корью выявили в Нижегородской области
11 сентября 202311:54
Очаг группового заболевания корью выявлен в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заболевания.
Ранее три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что поставщиков вакцин от кори несколько, поэтому в Москве дефицита быть не должно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru