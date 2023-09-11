Очаг заболевания корью выявили в Нижегородской области

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заболевания.

Ранее три случая кори выявили у сотрудников рынка «Садовод». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что поставщиков вакцин от кори несколько, поэтому в Москве дефицита быть не должно.

