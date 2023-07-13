Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 64
В Пензенской области выросло число заболевших корью, сообщили в региональном Минздраве.
Таким образом, количество заразившихся составляет 64 человека. Уточняется, что случаи кори зафиксированы в Пензе и трех райцентрах.
В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении - 18 больных, добавили в Минздраве региона. Отмечается, что 14 заболевших корью выздоровели.
Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться, передает «Радиоточка НСН».
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru