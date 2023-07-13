Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 64

Таким образом, количество заразившихся составляет 64 человека. Уточняется, что случаи кори зафиксированы в Пензе и трех райцентрах.

В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении - 18 больных, добавили в Минздраве региона. Отмечается, что 14 заболевших корью выздоровели.

Корь затронет все российские регионы, заболевание будет протекать тяжелее на фоне ослабленного иммунитета граждан после коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он подчеркнул, что лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться, передает «Радиоточка НСН».

