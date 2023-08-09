«Вакцины много»: Страхи москвичей из-за кори на «Садоводе» назвали напрасными

Поставщиков вакцин от кори несколько, поэтому в Москве дефицита быть не должно, заявил в интервью НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на московском рынке «Садовод» было выявлено три случая заболевания корью, после чего вакцинировали 680 его сотрудников. При этом, по данным Telegram-канала «Радиоточка НСН», врачи говорят о дефиците вакцины от кори в столице.