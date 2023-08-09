«Вакцины много»: Страхи москвичей из-за кори на «Садоводе» назвали напрасными
В России производится много вакцины от кори, а ее дефицит мог быть временным, сказал в эфире НСН Георгий Викулов, сравнив ситуацию на московском рынке с менингитом на Ozonе.
Поставщиков вакцин от кори несколько, поэтому в Москве дефицита быть не должно, заявил в интервью НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, на московском рынке «Садовод» было выявлено три случая заболевания корью, после чего вакцинировали 680 его сотрудников. При этом, по данным Telegram-канала «Радиоточка НСН», врачи говорят о дефиците вакцины от кори в столице.
«Поставщиков вакцин от кори несколько, поэтому, думаю, что это могла быть временная ситуация. У нас производится много отечественной вакцины, с этим проблем быть не должно. Тем более, что вакцинация от кори включена в национальный календарь для детей и взрослых по эпидемическим показателям. Официальных заявлений об ограничениях поставок вакцины не поступало», - сказал Викулов.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с июльским заражением менингитом сотрудников склада Ozon в Свердловской области.
«Роспотребнадзор осуществляет организацию прививок, а также заставляет это делать работодателей крупных предприятий по аналогии с Ozonом, когда проводилась иммунопрофилактика менингококковой инфекции. Корь является карантинным заболеванием, все контактные лица наблюдаются в течение не менее трех недель. Если выявляются заболевшие, объявляется карантин, а школы, университеты, учреждения и некоторые предприятия по возможности переводятся на дистанционный формат», - заключил собеседник НСН.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус ранее рассказал на пресс-конференции в НСН о самых опасных инфекциях, которые могут поджидать россиян летом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru