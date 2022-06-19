Нутрициолог заявила о необходимости не экономить на основных продуктах

Специалист обратила внимание необходимость контролировать высокое качество продуктов за счет регулярности.

«На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», — рекомендовала эксперт.

По словам Кривцовой, лучше отдавать предпочтение продуктам с коротким сроком хранения, а также мясу – вместо полуфабиркатов.

«Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя», — рекомендовала Кривцова.

Также нутрициолог напомнила о необходимости покупать натуральное молоко, а не содержащую молоко.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России в ближайшее время ухудшится качество абсолютно всех продуктов из-за санкций и необходимости сдерживания роста цен.

«Сдерживание роста цен осуществляется за счет ухудшения качества и уменьшения количества продукции. Но чаще всего незаметно, когда сырье подменяется на более дешевое. Условно, в хлебобулочных изделиях, которые раньше выпускались из муки высшего сорта, теперь используется мука первого сорта. Это касается и молочных жиров, и тех частей туш животных, которые используются в производстве мясных изделий», - сказал Шелищ.

