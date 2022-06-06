Диетолог назвала лучшие виды перекусов

Двух небольших полезных перекусов достаточно человеку при наличии основных приемов пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если у человека есть полноценный завтрак, обед и ужин, в этом случае хороший перекус — фрукт или овощ. Яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами», — перечислила эксперт.

Однако в случае, когда основной прием пищи отсутствует, необходим более насыщенный перекус. Вместо обеда следует подкрепиться чем-то плотным: например, цельнозерновой булкой с намазкой или нежирным мясом с овощами. Также в качестве перекуса подойдет смузи.

«У кого есть возможность делать смузи, нужно взять любой кисломолочный продукт, а дальше — кому что нравится. Например, можно взбить огурцы, чеснок, зелень. Более сладкий вариант — банан или любые ягоды. Можно в смузи, чтобы он был достаточно густым, добавить творог. Можно потом добавить ложку меда», — рассказала диетолог, добавив, что такой перекус заменяет почти полноценный обед.

Также эксперт рассказала, что тем, кто ужинает за три часа до сна или ранее, необходим перекус перед сном. Диетолог рекомендует съесть два яичных белка или нежирный молочный продукт без плотных добавок.

