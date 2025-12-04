СМИ: Макрон и Мерц предупредили Зеленского о возможном предательстве США
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц предупредили украинского лидера Владимира Зеленского о возможном предательстве США. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным немецкого издания, в ходе телефонного разговора они сообщили президенту Украины, что Вашингтон может предать Киев «в вопросе территории без ясности в отношении гарантий безопасности».
Также журнал отмечает, что Мерц посоветовал Зеленского проявлять крайнюю осторожность и бдительность «в течение следующих нескольких дней».
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные, по его мнению, возможности для мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
