СМИ: Макрон и Мерц предупредили Зеленского о возможном предательстве США

По данным немецкого издания, в ходе телефонного разговора они сообщили президенту Украины, что Вашингтон может предать Киев «в вопросе территории без ясности в отношении гарантий безопасности».

Также журнал отмечает, что Мерц посоветовал Зеленского проявлять крайнюю осторожность и бдительность «в течение следующих нескольких дней».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные, по его мнению, возможности для мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

