«Италия участвовала активно, но пропорционально своим возможностям. Дело в том, что денег у страны мало, это не Германия… Заявление Таяни говорит о том, что позиция страны начинает немножко отличаться от общей позиции Евросоюза. Все упирается в деньги. Итальянцы имеют привычку переобуваться на ходу, в эпоху интернета, конечно, никаких заявлений не забыть. Есть определенная часть населения, которая с самого начала была против финансирования Украины, это большое меньшинство, но все-таки меньшинство. А большая часть поддерживала это все. Но когда речь заходит о деньгах, то сразу срабатывает принцип «наша хата с краю». Люди живут все хуже и хуже, все стонут, это объективный факт. Денег нет на образование, здравоохранение, газ дорожает. Такая ситуация долго продолжится не может. Правительство не хочет проиграть выборы, поэтому стараются сгладить ситуации, сидят на двух стульях», - объяснил он.

Такой же «неоднозначной» позиции Италия придерживается и в вопросе конфискации активов РФ.

«Италия в целом поддерживает конфискацию активов РФ. Если потом окажется, что нельзя было этого делать и деньги придется возвращать, пусть Бельгия и отдувается. Такой вариант Бельгию не устраивает, потому что потом никто не захочет деньги отдавать, все придут к Бельгии. Итальянцы в этом случае будут стоять в стороне», - добавил собеседник НСН.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря заявила о возможной экспроприации замороженных в Европе российских активов, что стало частью одобренного в Евросоюзе (ЕС) решения о предоставлении «репарационного кредита» на €165 млрд для Украины.

Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

