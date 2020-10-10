Новый суточный рекорд COVID-19 установлен в России

Рекордные 12 846 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в России за минувшие сутки. Накануне эта цифра равнялась 12 126. Всего за время пандемии в стране подтвердились 1 285 084 факта заболевания, напоминает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки от последствий COVID-19 скончались 197 россиян. Всего от инфекции в России погибли 22 454 человека.

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В стране за истекшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 6781 пациент. С начала эпидемии из стационаров после лечения последствий COVID-19 выписаны 1 016 202 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в эфире НСН такую статистику прогнозируемым ростом и отказался признавать его пугающим.

«Идет истерическое нагнетание обстановки. Среди новых заразившихся больше половины тех, кто даже без симптомов», - объяснил он ситуацию.

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ФОТО: pixabay.com
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