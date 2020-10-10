Новый суточный рекорд COVID-19 установлен в России

Рекордные 12 846 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в России за минувшие сутки. Накануне эта цифра равнялась 12 126. Всего за время пандемии в стране подтвердились 1 285 084 факта заболевания, напоминает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки от последствий COVID-19 скончались 197 россиян. Всего от инфекции в России погибли 22 454 человека.