«Новый год без майонеза»: Диетолог рассказала, как сохранить здоровье после застолий

Королева отметила, что в ходе подготовки к празднику желательно отказаться от жирных майонезных салатов, а также продумать детское меню.

«Я посоветовала бы всем заранее тщательно продумать весь репертуар праздника, каким он будет, сколько человек будет в гостях, продумать каждое блюдо, которое будет на столе. Главное, чтобы они были легкими и оригинальными. Заранее можно продумать весь праздничный стол, предусмотреть блюда для детей, и отчасти отказаться от многосложных салатов, заправленных майонезов. Салаты делайте легкими, заправляйте их растительным маслом или заправкой, которая содержит фрукты, лимон, ягодные соки. Можно добавить специи, ароматные травы, будет прекрасный вкус и этого будет достаточно, чтобы сделать салат оригинальным и неповторимым», - заключила профессор ФМБА.

Ранее ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина призвала россиян отказаться от покупки готовых новогодних салатов, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

