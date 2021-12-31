«Новый год без майонеза»: Диетолог рассказала, как сохранить здоровье после застолий
Не стоит объедаться, смешивать алкоголь и готовить салаты «впрок», чтобы не испортить праздники кишечными болезнями, посоветовала диетолог Маргарита Королева.
Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в ожидании Нового года посоветовала россиянам не смешивать напитки и подготовить лекарства, чтобы сохранить здоровье и хорошее настроение во время новогодних застолий.
«Безусловно, набрать вес можно, и риски в этой ситуации довольно высоки. У нас традиционно покупаются продукты на астрономическую сумму, готовятся салаты на 3-4 дня, чтобы хозяйка могла отдохнуть. Здесь есть риск получить не только избыток веса из-за продуктов с избытком соусов, соли, сахара, но и проблемы с желудочно-кишечным трактом после употребления несвежих продуктов, потому как салатная заправка является прекрасной средой для формирования и размножения патогенной флоры. Можно получить кишечную инфекцию. Более того, наш желудочно-кишечный тракт не адаптирован к тому, чтобы в единицу времени в него попадали продукты из разных групп, и жирные, и соленые, и сладкие, всё в одном флаконе. Если это еще всё будет залакировано алкогольными напитками, то это может стать бомбой замедленного действия. Поэтому люди, которые знают особенности своего пищевого поведения, должны подготовить заранее такие препараты, как ферменты и абсорбенты патогенной флоры, чтобы сохранить здоровье и не попасть в больницу», - посоветовала специалист.
Диетолог напомнила, что смешивать разные алкогольные напитки категорически не стоит.
«Если человек начал употреблять какой-то один алкогольный напиток, именно его и стоит оставить на весь оставшийся вечер, иначе праздник будет испорчен. Смешивание напитков может привести к алкогольному отравлению. Можно воспользоваться шампанским в начале праздников, под звон курантов традиционно поднять бокал за уходящий год и год предстоящий. Но в течение всего вечера и ночи употреблять один напиток. Если он крепкий, пусть он и останется таким, если это вино – пусть будет исключительно вино», - рекомендовала врач.
Королева отметила, что в ходе подготовки к празднику желательно отказаться от жирных майонезных салатов, а также продумать детское меню.
«Я посоветовала бы всем заранее тщательно продумать весь репертуар праздника, каким он будет, сколько человек будет в гостях, продумать каждое блюдо, которое будет на столе. Главное, чтобы они были легкими и оригинальными. Заранее можно продумать весь праздничный стол, предусмотреть блюда для детей, и отчасти отказаться от многосложных салатов, заправленных майонезов. Салаты делайте легкими, заправляйте их растительным маслом или заправкой, которая содержит фрукты, лимон, ягодные соки. Можно добавить специи, ароматные травы, будет прекрасный вкус и этого будет достаточно, чтобы сделать салат оригинальным и неповторимым», - заключила профессор ФМБА.
Ранее ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина призвала россиян отказаться от покупки готовых новогодних салатов, так как это может привести к проблемам со здоровьем.
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