«Бокальчик красного»: Нарколог призвал россиян стремиться к трезвости в Новый год

В преддверии Нового года врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун через Telegram-канал «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам искать хорошее настроение не в вине и в праздничные выходные обойтись одним бокалом красного.

«Я сторонник трезвого образа жизни, поэтому лучший способ быть в хорошей форме, в хорошем самочувствии в Новый год – это воздерживаться в принципе от алкоголя. Я думаю, что хорошее настроение не всегда от него зависит, для этого не нужно рисковать своим здоровьем и подвергать себя токсическому воздействию. Если говорить о наших российских традициях, я думаю, что бокальчик какого-то красного сухого, брюта – это то, что будет достаточно для того, чтобы их соблюсти», - рассказал он.

При этом Ковтун подчеркнул, что существует определенная категория граждан, которая точно не прислушается к его советам и продолжит «смешивать» напитки, после страдая от плохого самочувствия.