«Бокальчик красного»: Нарколог призвал россиян стремиться к трезвости в Новый год

Для соблюдения традиций в праздничную ночь достаточно выпить бокал брюта, а подвергать себя масштабному токсическому воздействию не стоит, отметил Александр Ковтун.  

В преддверии Нового года врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун через Telegram-канал «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам искать хорошее настроение не в вине и в праздничные выходные обойтись одним бокалом красного.

«Я сторонник трезвого образа жизни, поэтому лучший способ быть в хорошей форме, в хорошем самочувствии в Новый год – это воздерживаться в принципе от алкоголя. Я думаю, что хорошее настроение не всегда от него зависит, для этого не нужно рисковать своим здоровьем и подвергать себя токсическому воздействию. Если говорить о наших российских традициях, я думаю, что бокальчик какого-то красного сухого, брюта – это то, что будет достаточно для того, чтобы их соблюсти», - рассказал он.

При этом Ковтун подчеркнул, что существует определенная категория граждан, которая точно не прислушается к его советам и продолжит «смешивать» напитки, после страдая от плохого самочувствия.

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«Пока человек не наберется собственного опыта в пробовании, не прислушается ни к каким советам . Более того, люди, которые достаточно взрослые, которые уже далеко не подростки, продолжают употреблять много, смешивать то, другое и третье, и фактически сознательно обрекают себя на плохое самочувствие. Если они этого хотят, то не надо им мешать», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольНовый Год
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