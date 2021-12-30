«Не до 10 января!» Диетолог посоветовала ограничить праздничное обжорство

Лидия Ионова перечислила три самых жирных ингредиента, которые следовало бы исключить из новогоднего меню.

В преддверии новогодних каникул диетолог Лидия Ионова специально для Telegram-канала «Радиоточка НСН» перечислила топ самых калорийных и вредных для здоровья праздничных блюд .

«В первую очередь, сюда относятся все виды мясной нарезки, потому что в них максимальное количество не только жира, но еще и канцерогенов. Колбасу и какие-то такие вещи лучше заменить натуральным запеченным мясом. Слишком много майонеза, естественно, вредно употреблять. Опять же, заменить его можно облегченным натуральным майонезом на основе йогурта с жирностью 4% с пряностями по вкусу, какие нравятся. На третьем месте из самого жирного, конечно, икра, поэтому можно себя побаловать умеренным количеством, но не стоит увлекаться так, чтобы этого было слишком много», -поделилась она.
Диетолог перечислила самые вредные новогодние традиции

Диетолог напомнила, что основную опасность представляют не конкретные блюда, а длительное обжорство.

«В принципе, на Новый год можно всё, даже тортики и сладкое, и всегда можно всё. Главное, чтобы Новый год не длился до 10 января, как это у нас нередко бывает. Один день переедания никак не повлияет на нашу фигуру. А вот если это 10 дней, тогда последствия будут и для фигуры, и для здоровья», - заключила специалист.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеАлкогольНовый Год
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