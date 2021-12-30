«Не до 10 января!» Диетолог посоветовала ограничить праздничное обжорство
Лидия Ионова перечислила три самых жирных ингредиента, которые следовало бы исключить из новогоднего меню.
В преддверии новогодних каникул диетолог Лидия Ионова специально для Telegram-канала «Радиоточка НСН» перечислила топ самых калорийных и вредных для здоровья праздничных блюд .
«В первую очередь, сюда относятся все виды мясной нарезки, потому что в них максимальное количество не только жира, но еще и канцерогенов. Колбасу и какие-то такие вещи лучше заменить натуральным запеченным мясом. Слишком много майонеза, естественно, вредно употреблять. Опять же, заменить его можно облегченным натуральным майонезом на основе йогурта с жирностью 4% с пряностями по вкусу, какие нравятся. На третьем месте из самого жирного, конечно, икра, поэтому можно себя побаловать умеренным количеством, но не стоит увлекаться так, чтобы этого было слишком много», -поделилась она.
Диетолог напомнила, что основную опасность представляют не конкретные блюда, а длительное обжорство.
«В принципе, на Новый год можно всё, даже тортики и сладкое, и всегда можно всё. Главное, чтобы Новый год не длился до 10 января, как это у нас нередко бывает. Один день переедания никак не повлияет на нашу фигуру. А вот если это 10 дней, тогда последствия будут и для фигуры, и для здоровья», - заключила специалист.
Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как правильно выбирать мандарины
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Путин поздравил Байдена и других мировых лидеров с Новым годом
- В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований
- Виновников хищений на космодроме «Восточный» отправят в колонию
- В России подтвердили 21 073 случая коронавируса за сутки
- Захарова: В ЕС идет многоголосица по предложениям РФ по безопасности
- Захарова обвинила ЕС в эскалации напряженности в Европе
- Захарова: Россия будет добиваться от США твердых гарантий безопасности
- Силуанов: Отключать Россию от SWIFT невыгодно
- Мэр Симферополя объяснил свою отставку
- Россиянам рекомендовали не планировать зарубежные поездки из-за «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru