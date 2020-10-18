Новые симптомы и бесполезные антитела. Появились свежие данные о COVID-19

Ученые призвали использовать все возможные методы профилактики проблем со слухом при постановке диагноза COVID-19.

Болезни почек – еще один симптом, который негативно влияет на выздоровление от COVID-19. Почечная недостаточность в два раза увеличивают риск гибели при заражении коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.

«Наши данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов с COVID-19 приводит к высокой смертности и необходимости постоянной поддержки почек после выписки», — пришли к выводу ученые.

Из 216 пациентов с почечными заболеваниями 107 человек (около 50%) скончались. При этом из другой группы больных без проблем с почками от коронавируса погибли только 32 человека (21%).