Новые симптомы и бесполезные антитела. Появились свежие данные о COVID-19
Исследователи выявляют новые угрозы для людей в развитии коронавирусной инфекции COVID-19.
Проблемы со слухом могут означать заражение коронавирусом COVID-19. Об этом информирует Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.
Исследователи выяснили, что некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах, который возникал без внешнего стимула.
Ученые призвали использовать все возможные методы профилактики проблем со слухом при постановке диагноза COVID-19.
Болезни почек – еще один симптом, который негативно влияет на выздоровление от COVID-19. Почечная недостаточность в два раза увеличивают риск гибели при заражении коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.
«Наши данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов с COVID-19 приводит к высокой смертности и необходимости постоянной поддержки почек после выписки», — пришли к выводу ученые.
Из 216 пациентов с почечными заболеваниями 107 человек (около 50%) скончались. При этом из другой группы больных без проблем с почками от коронавируса погибли только 32 человека (21%).
Кроме того, выяснилось, что иммунитет у четверти переболевших коронавирусом может быть потерян. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым заявил, что около 15-20 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, через несколько месяцев после выздоровления теряют антитела к новой коронавирусной инфекции.
«Примерно 15-20 процентов из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», - цитирует ТАСС академика.
Ранее вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.
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