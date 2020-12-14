Новые правила оформления больничного вступили в силу в России
В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничного - листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде.
Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется также СНИЛС.
С 14 декабря больничный лист по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, однако предусмотрены ограничения на оплачиваемый период - не более 15 дней. Еще одно нововведение: если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять листок нетрудоспособности в случае болезни второго ребенка.
Согласно новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять больничный можно дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.
Напомним, правительство изменит порядок выплат по больничным и пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Планируется, что в 2022 году выплаты станут поступать гражданам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Также выплаты будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, что избавит от бумажной волокиты.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН позитивно оценил новую систему оплаты больничных и пособий.
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