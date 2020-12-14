Новые правила оформления больничного вступили в силу в России

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничного - листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде.

Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется также СНИЛС.

С 14 декабря больничный лист по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, однако предусмотрены ограничения на оплачиваемый период - не более 15 дней. Еще одно нововведение: если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять листок нетрудоспособности в случае болезни второго ребенка.

Согласно новым правилам, при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять больничный можно дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.