Болеть на работе. В Госдуме назвали плюсы новой системы выплаты больничных
Прямые выплаты больничных и пособий матерям спасут от недобросовестного работодателя, рассказал в эфире НСН председатель думского комитета по труду и социальной политике.
Правительство изменит порядок выплат по больничным и пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Планируется, что в 2022 году выплаты станут поступать гражданам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Также выплаты будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, что избавит от бумажной волокиты.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН позитивно оценил новую систему оплаты больничных и пособий.
«Практически все регионы перешли на прямые выплаты. То, что это будет происходить в автоматическом режиме, напрямую с Фондом социального страхования и на карту гражданина, конечно, это требует поддержки и внимания», — заявил Нилов.
Переход на прямые выплаты не изменит их размер, зафиксированный в законодательстве, но станет дополнительной гарантией для граждан, отметил депутат.
«В некоторых регионах до сих пор сохранился такой формат взаимодействия: работодатель средства выплачивает работнику, а потом уменьшает взнос в Фонд социального страхования на эту выплаченную сумму. С одной стороны это, может, было бы удобнее и быстрее. Но, к сожалению, есть случаи, когда работодатели злоупотребляют, затягивают с выплатами. Прямые выплаты — это дополнительная гарантия для граждан, защита от недобросовестных работодателей или защита от возникающих ситуаций, в которых у работодателя нет средств», — отметил собеседник НСН.
Нилов напомнил также о размере и порядке выплат. Пособие для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет выплачиваются независимо от того, работает ли женщина. При расчете используется формула, «при которой получать больше 20 с чем-то тысяч невозможно». Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего заработка человека за последние два года и его стажа. Как отмечает депутат, болеть при такой формуле невыгодно.
«Мы наблюдаем тенденцию, когда люди предпочитают болеть на работе. С точки зрения заработной платы, это выгоднее — они не теряют премии, стимулирующие выплаты, не конфликтуют с работодателем. И мы давно наблюдаем тенденцию к снижению использования листков временно нетрудоспособности», — заключил Нилов.
Ранее Минтруд выступил за изменение правил единовременной выплаты пенсионерам.
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