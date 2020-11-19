Болеть на работе. В Госдуме назвали плюсы новой системы выплаты больничных

Правительство изменит порядок выплат по больничным и пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Планируется, что в 2022 году выплаты станут поступать гражданам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Также выплаты будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, что избавит от бумажной волокиты.



Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН позитивно оценил новую систему оплаты больничных и пособий.



«Практически все регионы перешли на прямые выплаты. То, что это будет происходить в автоматическом режиме, напрямую с Фондом социального страхования и на карту гражданина, конечно, это требует поддержки и внимания», — заявил Нилов.



Переход на прямые выплаты не изменит их размер, зафиксированный в законодательстве, но станет дополнительной гарантией для граждан, отметил депутат.



«В некоторых регионах до сих пор сохранился такой формат взаимодействия: работодатель средства выплачивает работнику, а потом уменьшает взнос в Фонд социального страхования на эту выплаченную сумму. С одной стороны это, может, было бы удобнее и быстрее. Но, к сожалению, есть случаи, когда работодатели злоупотребляют, затягивают с выплатами. Прямые выплаты — это дополнительная гарантия для граждан, защита от недобросовестных работодателей или защита от возникающих ситуаций, в которых у работодателя нет средств», — отметил собеседник НСН.