Новости за ночь: В ГД предложили давать больничный родителям школьников на удаленке

Депутаты Госдумы представили законопроект, позволяющий родителям, чьи дети (до 14 лет) обучаются дистанционно или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, оформлять больничный лист.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, документ предусматривает, что пособие по будет выплачиваться одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул.

Работающим пенсионерам на самоизоляции разрешено продлить электронные больничные

Рен-ТВ уточняет, не все работодатели соглашаются предоставить сотруднику дополнительный отпуск, чтобы тот мог присматривать за ребенком. Изменения в Федеральном законе снимут эту проблему.

Ранее генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в стране до сих пор законодательно не определен порядок удаленной работы.

«Техническое оснащение, заработная плата, режим труда, механизм перевода на удаленный режим работы. Каким образом это сделать? Страдает законодательная база: сейчас работодатель должен предложить работнику внести изменение в трудовой договор, а работник из-за отсутствия компьютера, например, не может согласиться с данными условиями», - рассказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КаникулыРодителиГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры