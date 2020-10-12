Новости за ночь: В ГД предложили давать больничный родителям школьников на удаленке
Депутаты Госдумы представили законопроект, позволяющий родителям, чьи дети (до 14 лет) обучаются дистанционно или уходят на внеплановые каникулы из-за пандемии, оформлять больничный лист.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, документ предусматривает, что пособие по будет выплачиваться одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул.
Рен-ТВ уточняет, не все работодатели соглашаются предоставить сотруднику дополнительный отпуск, чтобы тот мог присматривать за ребенком. Изменения в Федеральном законе снимут эту проблему.
Ранее генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в стране до сих пор законодательно не определен порядок удаленной работы.
«Техническое оснащение, заработная плата, режим труда, механизм перевода на удаленный режим работы. Каким образом это сделать? Страдает законодательная база: сейчас работодатель должен предложить работнику внести изменение в трудовой договор, а работник из-за отсутствия компьютера, например, не может согласиться с данными условиями», - рассказал он.
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