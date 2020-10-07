Новости за ночь: Число заражений COVID-19будер расти две-три недели

Специалист уверен, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Он также добавил, что сезонность у этого вируса пока не обнаружена.

Ранее власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID несоблюдением масочного режима жителей. Кроме того, за последние сутки в столице скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, сообщает RT. Это самый высокий показатель смертности с 19 июня, тогда умерли 48 человек.



