Новости за ночь: Число заражений COVID-19будер расти две-три недели

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжит расти еще две-три недели. Затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Только вы сами можете себя сберечь». Грымов о ситуации с COVID-19

Специалист уверен, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Он также добавил, что сезонность у этого вируса пока не обнаружена.

Ранее власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID несоблюдением масочного режима жителей. Кроме того, за последние сутки в столице скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, сообщает RT. Это самый высокий показатель смертности с 19 июня, тогда умерли 48 человек.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры