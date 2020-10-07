Новости за ночь: Число заражений COVID-19будер расти две-три недели
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжит расти еще две-три недели. Затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Специалист уверен, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Он также добавил, что сезонность у этого вируса пока не обнаружена.
Ранее власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID несоблюдением масочного режима жителей. Кроме того, за последние сутки в столице скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, сообщает RT. Это самый высокий показатель смертности с 19 июня, тогда умерли 48 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru