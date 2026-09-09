Российская ПВО сбила 108 украинских беспилотников за 12 часов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 108 украинских беспилотников самолетного типа. Соответствующую сводку опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Уничтожение воздушных целей осуществлялось дежурными расчетами ПВО на протяжении двенадцати часов с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

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БПЛА были сбиты в небе над восемью областями и Московским регионом. В их числе — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская и Свердловская.

Кроме того, средства ПВО отразили атаки над Краснодарским краем, а также над республиками Башкортостан, Татарстан и Крым. Беспилотники были уничтожены в небе над Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами и акваторией Черного моря.

Утром военное ведомство сообщило, что над регионами России сбили 596 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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