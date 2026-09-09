Российская ПВО сбила 108 украинских беспилотников за 12 часов

БПЛА были сбиты в небе над восемью областями и Московским регионом. В их числе — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская и Свердловская.

Кроме того, средства ПВО отразили атаки над Краснодарским краем, а также над республиками Башкортостан, Татарстан и Крым. Беспилотники были уничтожены в небе над Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами и акваторией Черного моря.

Утром военное ведомство сообщило, что над регионами России сбили 596 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

