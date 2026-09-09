Ленин и Москва: Отмена виз не обернется толпами вьетнамцев в России
Вьетнамские туристы любят в России места, связанные с коммунизмом, однако их авиакомпании пока летают только в Москву, сказал в эфире НСН Артур Мурадян.
Отмена Россией виз с Вьетнамом увеличит турпоток туристов из этой страны, однако речь не идет о сотнях тысяч отдыхающих, заявил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в ближайшее время будет введен безвизовый режим с Вьетнамом. При этом он отметил, что только в первой половине 2026 года эту страну посетили более 800 тысяч россиян. Мурадян объяснил, зачем едут в Россию вьетнамские туристы.
«Ожидать сопоставимых цифр не приходится, потому что для российских туристов Вьетнам - это все-таки пляжное направление, а вьетнамские туристы приезжают в Россию, чтобы посетить памятные места для их коммунистического наследия. Это не только Москва и Санкт-Петербург, большой популярностью пользовалась Ульяновская область, родина Владимира Ленина. Туркомпании любят работать с вьетнамскими туристами, они проживают здесь от 5 до 7 ночей, это довольно продолжительный период. В их числе есть и состоятельные туристы, которые предпочитают дорогие гостиницы, есть и средний, и бюджетный сегмент. Виза вызывала у многих нежелание ехать в Россию, а сейчас мы можем говорить об увеличении потока в три-четыре раза, но во многом он будет упираться в логистику», - отметил эксперт.
По его словам, сегодня вьетнамские авиакомпании летают только в Москву.
«Пока «Вьетнамские авиалинии», которые больше предпочитают туристы из этой страны, летают только в Москву. Соответственно, если будет расширение полетных программ или на рейсах российских перевозчиков появятся доступные места для вьетнамских туристов, поток, конечно, вырастет. Нужно расширять не только количество рейсов, но и географию прилетов в Россию, поскольку их туристы традиционно путешествуют большими группами. Сейчас они летают в основном из столицы и Хошимина. При этом наши рейсы летают именно в курортные города, это Нячанг, Фукуок. Здесь есть расхождение. За счет продолжительности нахождения здесь туристов, расширения географии и количества путешественников можно будет говорить о кратном увеличении потока до трех к концу следующего лета», - заключил собеседник НСН.
Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», сколько стоит отдых на вьетнамских курортах Фукуоке и Нячанге.
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