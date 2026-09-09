Отмена Россией виз с Вьетнамом увеличит турпоток туристов из этой страны, однако речь не идет о сотнях тысяч отдыхающих, заявил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в ближайшее время будет введен безвизовый режим с Вьетнамом. При этом он отметил, что только в первой половине 2026 года эту страну посетили более 800 тысяч россиян. Мурадян объяснил, зачем едут в Россию вьетнамские туристы.