Никто не жаловался: Зачем для самозанятых вводят новые ограничения
Александр Южалин заявил НСН, что многие компании злоупотребляют своим правом и подменяют трудовой договор.
Самозанятые зачастую готовы работать без трудового договора, поэтому новые ограничения будут больше с негативными последствиями, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В России с 1 октября вступает в силу закон, согласно которому самозанятые теперь не смогут работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд. Отмечается, что новое правило нацелено на предотвращение случаев, когда долгосрочные трудовые отношения заменяются договорами гражданско-правового характера. При этом нововведения распространяются не на все сферы фриланса, а только на установленный список. Южалин назвал последствия такого решения.
«Это ограничение как для заказчиков, так и для самозанятых, потому что сейчас наблюдается такая проблема, что многие компании злоупотребляют своим правом и подменяют трудовой договор, что у нас запрещено. В рамках борьбы с этим нарушением и вводятся ограничения. Считается, что, если более полугода работает самозанятый с организацией, то это больше подходит под трудовые отношения. Более длительный период работы описывает именно трудовые отношения. С одной стороны, это неудобство для работодателя. С другой стороны, и сами самозанятые не всегда были против работать по такому договору, никто не жаловался. Но это все равно дополнительная защита граждан. Иногда человек не от хорошей жизни работает на таких условиях. Для некоторых это полноценный бизнес. Поэтому для кого-то это будет даже в минус больше, чем преимуществом. Когда появляется новое ограничение, всегда появляются желающие его обойти», - рассказал он.
Россияне активно готовы соглашаться на любые условия труда, но это не означает, что они идут на нелегальные работы, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
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