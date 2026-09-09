В Госдуме предложили учредить всероссийский День Байкала

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой учредить в стране единый День Байкала и отмечать его на федеральном уровне. Такое предложение парламентарий озвучил в беседе с «Газетой.Ru», подчеркнув, что озеро является не только региональной, но и общероссийской гордостью.

По мнению Миронова, аналогичный подход следует применить и к другим уникальным географическим объектам страны, включая великие реки и озера, горные системы и национальные парки. Депутат убежден, что регулярное напоминание о богатстве отечественной природы и географии будет способствовать активному развитию внутреннего туризма.

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Политик также выразил уверенность, что учреждение подобных праздников на федеральном уровне поможет воспитывать в гражданах созидательный патриотизм. Миронов отметил, что такие инициативы формируют у россиян чувство ответственности и гордости за свою страну.

«Одновременно это может стать стимулом для притока инвестиций в регионы и развития внутреннего событийного туризма», – отметил политик.

Ранее эксперты назвали наиболее привлекательные природные регионы России для туристов – лидируют Кавказ и Дальний Восток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кухмарь Кирилл
ТЕГИ:ГосдумаПраздникиБайкал

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