В Госдуме предложили учредить всероссийский День Байкала

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой учредить в стране единый День Байкала и отмечать его на федеральном уровне. Такое предложение парламентарий озвучил в беседе с «Газетой.Ru», подчеркнув, что озеро является не только региональной, но и общероссийской гордостью.

По мнению Миронова, аналогичный подход следует применить и к другим уникальным географическим объектам страны, включая великие реки и озера, горные системы и национальные парки. Депутат убежден, что регулярное напоминание о богатстве отечественной природы и географии будет способствовать активному развитию внутреннего туризма.