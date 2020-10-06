Власти Москвы объяснили рост заболеваемости COVID несоблюдением масочного режима

Ракова заявила, что спад заболеваемости, наблюдаемый летом и весной, был вызван периодом изоляции, летних отпусков и каникул. Возвращение большого количества людей в город спровоцировало массовые контакты и усилило рост заболеваемости. "Поведенческую" причину второй волны пандемии заммэра назвала основной.

Также она добавила, что около 800 тыс людей из группы риска должны оставаться дома, однако лишь 2,5 тыс из них действительно следуют рекомендациям и взяли больничные, тогда как остальные продолжают ходить на работу и подвергать себя и окружающих опасности. Заместитель главы города подчеркнула, что несоблюдение правил вынуждает руководство города решать вопрос об ужесточении ограничений.

Также политик отметила, что среди заболевших растет процент граждан старше 65 лет: количество пожилых людей с подтвержденным COVID-19 увеличилось в два раза и составляет четверть от общего числа зараженных. Ракова подчеркнула, что резервы медорганизаций конечны, и призвала жителей столицы быть ответственнее.

