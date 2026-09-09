Солдаты ВСУ сдаются в плен российской армии по QR-кодам
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о применении российской армией листовок с QR-кодами для склонения украинских военнослужащих к добровольной сдаче в плен. Соответствующую информацию аналитик озвучил в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, данная тактика была успешно апробирована в районе Доброполья. При сканировании QR-кода смартфоном военнослужащий получает маршрут и подробный порядок действий для безопасного выхода к позициям российских войск, минуя риск быть уничтоженным со стороны украинских подразделений.
Кнутов уточнил, что информация носит полузакрытый характер, однако предоставляет возможность сдаться тем бойцам, которые не желают погибать за киевский режим. Аналитик подчеркнул, что в условиях Доброполья подобный подход продемонстрировал высокую эффективность.
Политолог Иван Мезюхо ранее сообщил, что власти Украины намеренно скрывают реальные потери и данные о пленных, чтобы сохранить шаткие рейтинги Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Apple представила первый складной iPhone и новые флагманы линейки Pro
- В России раскрыли мотивы активизации США на украинском направлении
- «Шаг в большое кино»: Пелагея о дебюте в сказке «Как Иван в сказку попал»
- В Госдуме предложили учредить всероссийский День Байкала
- Ленин и Москва: Отмена виз не обернется толпами вьетнамцев в России
- Никто не жаловался: Зачем для самозанятых вводят новые ограничения
- Солдаты ВСУ сдаются в плен российской армии по QR-кодам
- «Неровный» Ренуар: Какова реальная стоимость украденных из французского музея полотен
- Российская ПВО сбила 108 украинских беспилотников за 12 часов
- В Минсельхозе сообщили о выравнивании цен на яйца в магазинах