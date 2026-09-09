По словам специалиста, данная тактика была успешно апробирована в районе Доброполья. При сканировании QR-кода смартфоном военнослужащий получает маршрут и подробный порядок действий для безопасного выхода к позициям российских войск, минуя риск быть уничтоженным со стороны украинских подразделений.

Кнутов уточнил, что информация носит полузакрытый характер, однако предоставляет возможность сдаться тем бойцам, которые не желают погибать за киевский режим. Аналитик подчеркнул, что в условиях Доброполья подобный подход продемонстрировал высокую эффективность.

Политолог Иван Мезюхо ранее сообщил, что власти Украины намеренно скрывают реальные потери и данные о пленных, чтобы сохранить шаткие рейтинги Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

