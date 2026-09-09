В России раскрыли мотивы активизации США на украинском направлении

Аналитик выразил уверенность, что Трамп планирует заморозить российско-украинский конфликт именно до упомянутых выборов. Эксперт предположил, что после ноября Вашингтон может вновь эскалировать ситуацию или вовсе выйти из переговорного процесса, поскольку политическая мотивация к миротворчеству у американской стороны исчезнет.

Президент России Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что США может сделать для завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

