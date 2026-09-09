В России раскрыли мотивы активизации США на украинском направлении
Активизация переговоров по украинскому урегулированию при американском посредничестве объясняется предвыборными интересами Вашингтона. Соответствующую оценку озвучил старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров в беседе с «Газетой.Ru».
По словам политолога, администрация Дональда Трампа стремится получить хотя бы промежуточные результаты миротворческой деятельности до ноябрьских выборов в конгресс США. Федоров отметил, что американскому лидеру необходима конкретная сделка, которую можно будет представить избирателям в качестве доказательства способности помирить Москву и Киев.
Аналитик выразил уверенность, что Трамп планирует заморозить российско-украинский конфликт именно до упомянутых выборов. Эксперт предположил, что после ноября Вашингтон может вновь эскалировать ситуацию или вовсе выйти из переговорного процесса, поскольку политическая мотивация к миротворчеству у американской стороны исчезнет.
Президент России Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что США может сделать для завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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