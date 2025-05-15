Новая волна COVID-19 началась в Азии
Новая волна заболеваемости COVID-19 началась в Азии, резкий рост случаев заражения отмечается в том числе в Гонконге и Сингапуре. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Число зараженных в регионе увеличивается на протяжении последних месяцев. Власти Гонконга и Сингапура призывают население пройти вакцинацию.
Сингапур готовится к новой волне коронавируса, отмечает Bloomberg.
Минздрав страны в мае впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Согласно ее данным, с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло число госпитализаций. Власти рекомендуют гражданам снова надеть маски.
Европейский суд накануне признал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии доказательств в скандальном деле о закупках вакцин против коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru