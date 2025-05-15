Новая волна COVID-19 началась в Азии

Новая волна заболеваемости COVID-19 началась в Азии, резкий рост случаев заражения отмечается в том числе в Гонконге и Сингапуре. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Число зараженных в регионе увеличивается на протяжении последних месяцев. Власти Гонконга и Сингапура призывают население пройти вакцинацию.