Экс-губернатор Сахалина Хорошавин признал вину во взяточничестве
31 августа 202503:35
Получивший 15 лет тюремного заключения за взяточничество экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин сознался в содеянном, сообщает ТАСС.
Он раскаялся и признал вину. Бывший политик не уклоняется от выполнения программы психологической коррекции его личности. Осужденный выплатил 12 млн рублей из 500 млн штрафа, который был назначен ему приговором суда. Хорошавин ежемесячно выплачивает по 10 тыс. рублей.
Ранее экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
