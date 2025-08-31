Учителя жалуются на отказы предоставить им полные отпуска
В регионах России распространены случаи, когда учителям, не проработавшим полный год, отказываются предоставить полный отпуск, сообщают «Известия».
У педагогов в зависимости от занимаемой должности он может составлять от 42 до 56 дней. Также бывают ситуации, когда руководство школ упорно просит учителей так поделить отпуск, чтобы поработать, например, во время организации государственной итоговой аттестации.
Профсоюзы заявили, что встречались с такими обращениями от педагогов. По их словам, это обычная ситуация. Сегодня администрация школы решает за педагога, когда же он пойдет в отпуск.
Кроме того, в 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
