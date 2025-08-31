СМИ: В США обвинили ЕС в попытках помешать урегулированию на Украине
Чиновники администрации США считают, что лидеры Европейского союза тайно мешают урегулировать конфликт вокруг Украины, сообщает Axios.
Некоторые из них публично поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению конфликта, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита с участием президента России Владимира Путина на Аляске.
По словам помощников главы Белого дома, вина за отсутствие прогресса в прекращении конфликта должна быть возложена на европейских союзников США, а не на американского и российского лидеров. Европейцы давят на Владимира Зеленского, чтобы тот настаивал на «лучшей сделке». Такой подход еще больше обостряет конфликт, считают в окружении Трампа.
Ранее Трамп заявил, что саммит России, США и Украины состоится. При этом он выразил сомнение насчет двусторонней встречи Путина и Зеленского.
