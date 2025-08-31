СМИ: В США обвинили ЕС в попытках помешать урегулированию на Украине

Некоторые из них публично поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению конфликта, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита с участием президента России Владимира Путина на Аляске.

По словам помощников главы Белого дома, вина за отсутствие прогресса в прекращении конфликта должна быть возложена на европейских союзников США, а не на американского и российского лидеров. Европейцы давят на Владимира Зеленского, чтобы тот настаивал на «лучшей сделке». Такой подход еще больше обостряет конфликт, считают в окружении Трампа.

Ранее Трамп заявил, что саммит России, США и Украины состоится. При этом он выразил сомнение насчет двусторонней встречи Путина и Зеленского.

