В РФ предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКУ

В России предельно допустимую долю расходов для расчета субсидий на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг малоимущим гражданам предложили установить повсеместно в размере 15%, сообщают «Известия».

Россиянам объяснили, как из-за вклада в банке могут вырасти счета за ЖКУ

Для одиноких пожилых людей и многодетных семей этот уровень составит 10%. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы. По словам экспертов, субсидия может помочь сотням тысяч граждан, проживающих в регионах. Отмечается, что принятие предлагаемых изменений потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Ранее стало известно, что малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СубсидииЖКУ

Горячие новости

Все новости

партнеры