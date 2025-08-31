В РФ предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКУ
В России предельно допустимую долю расходов для расчета субсидий на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг малоимущим гражданам предложили установить повсеместно в размере 15%, сообщают «Известия».
Для одиноких пожилых людей и многодетных семей этот уровень составит 10%. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы. По словам экспертов, субсидия может помочь сотням тысяч граждан, проживающих в регионах. Отмечается, что принятие предлагаемых изменений потребует дополнительного бюджетного финансирования.
Ранее стало известно, что малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В РФ предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКУ
