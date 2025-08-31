СМИ: После раскрытия личности агента ЦРУ в разведке США усилились разногласия

По данным телеканала, отношения ухудшились между директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой национальной разведки Тулси Габбард. Габбард на прошлой неделе ошарашила руководство ЦРУ, раскрыв имя тайного агента ЦРУ. Офицер ЦРУ — женщина, имя которой раскрыла Габбард, являлась высококвалифицированным аналитиком, активно участвовавшая в подготовке команды американской администрации к саммиту Вашингтона и Москвы, который состоялся на Аляске.

Габбард, возможно, хотела завоевать благосклонность президента Дональда Трампа, удвоив усилия по выявлению его политических противников, включая тех, кто работает в ЦРУ.

Ранее президент США уволил аналитика ЦРУ, курировавшую вопросы по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

