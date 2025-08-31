Трамп заявил о разрушении Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп заявил в сети Truth Social о наличии 23-метровой трещины в каменной кладке Белого дома.
Глава государства рассказал, что использовал «самый красивый мрамор и камень, какой только можно найти». По его словам, «три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов (23 метра). Президент США назвал ее «глубокой и ужасной».
Как показало расследование, причиной повреждения стал субподрядчик. Каменную поверхность повредила неисправная транспортная тележка. Поврежденный участок будет полностью восстановлен за счет компании.
Ранее стало известно, что Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
