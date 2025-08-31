Прибывший в Тяньцзинь Путин будет передвигаться на Aurus с китайскими номерами
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Тяньцзинь в Китае, сообщает ТАСС.
В этом городе начинается программа четырехдневного визита главы государства в КНР. По приглашению лидера Китая Си Цзиньпина Путин посетит два города - Тяньцзинь и Пекин.
Вечером 31 августа стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров стран ждет прием и концерт.
Российский лидер будет передвигаться по Китаю на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами, сообщает Telegram-канал «Юнашев LIVE».
В других странах на Aurus президента московские номера.
