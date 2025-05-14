Фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии данных о вакцинах против COVID-19

Иск против Урсулы фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times в 2023 году. Издание утверждало, что переговоры главы Еврокомиссии и главы компании Pfeizer в 2021-2023 года по вопросам поставок вакцин должны стать достоянием общественности.

Отмечается, что чиновница отказалась предоставлять переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Именно его корпорация заключила контракт на поставку 1,8 млрд доз препарата для защиты от COVID-19 на сумму в €35 млрд.

Сама фон дер Ляйен неоднократно отказывалась раскрыть содержимое диалога. Сначала она заявляла, что якобы случайно удалила его. Позднее в Еврокомиссии указывали на то, что личные переписки ее главы не обязаны становиться публичными.



Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Европейского союза хотят отставки фон дер Ляйен, напоминает НСН.

