Фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии данных о вакцинах против COVID-19
Европейский суд признал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии доказательств в скандальном деле о закупках вакцин против коронавируса. Об этом сообщает издание Politico.
Иск против Урсулы фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times в 2023 году. Издание утверждало, что переговоры главы Еврокомиссии и главы компании Pfeizer в 2021-2023 года по вопросам поставок вакцин должны стать достоянием общественности.
Отмечается, что чиновница отказалась предоставлять переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Именно его корпорация заключила контракт на поставку 1,8 млрд доз препарата для защиты от COVID-19 на сумму в €35 млрд.
Сама фон дер Ляйен неоднократно отказывалась раскрыть содержимое диалога. Сначала она заявляла, что якобы случайно удалила его. Позднее в Еврокомиссии указывали на то, что личные переписки ее главы не обязаны становиться публичными.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Европейского союза хотят отставки фон дер Ляйен, напоминает НСН.
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