Мощная магнитная буря приближается к земле
На Земле ожидается мощная магнитная буря, сообщает в Telegram Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Она может достигнуть уровня G4 по пятибалльной шкале. Ученые назвали причиной магнитных бурь подтвержденный выброс солнечной плазмы, который достигнет орбиты Земли 2 сентября. Главную опасность представляют повторные выбросы, которые вероятны из-за высоких запасов вспышечной энергии Солнца.
Активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и представляет опасность для Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
