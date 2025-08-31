Мощная магнитная буря приближается к земле

На Земле ожидается мощная магнитная буря, сообщает в Telegram Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Астроном опроверг связь между вспышками на Солнце и здоровьем человека

Она может достигнуть уровня G4 по пятибалльной шкале. Ученые назвали причиной магнитных бурь подтвержденный выброс солнечной плазмы, который достигнет орбиты Земли 2 сентября. Главную опасность представляют повторные выбросы, которые вероятны из-за высоких запасов вспышечной энергии Солнца.

Активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и представляет опасность для Земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КосмосСолнцеМагнитная Буря

Горячие новости

Все новости

партнеры