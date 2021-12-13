Нижегородский министр спрогнозировал новую волну коронавируса

Он сослался на подобные случаи в других странах, куда очередная волна эпидемии COVID-19 пришла раньше — там доля детей среди заболевших уже достигает 12%. В настоящее время в России этот показатель меньше в три раза. Глава Минздрава считает, что ситуация может ухудшиться из-за того, что дети хуже взрослых вакцинированы против коронавируса.

Мелик-Гусейнов, отметил, что знает о случаях тяжелого течения коронавируса у детей в Нижегородской области. Кроме того, четыре ребенка скончались.

Новая волна заболеваемости в регионе, как считает министр, начнется в середине января 2022 года.

Вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года. Об этом накануне сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

