Нижегородский министр спрогнозировал новую волну коронавируса
Распространение коронавируса среди детей приведет к новому подъему заболеваемости, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.
Он сослался на подобные случаи в других странах, куда очередная волна эпидемии COVID-19 пришла раньше — там доля детей среди заболевших уже достигает 12%. В настоящее время в России этот показатель меньше в три раза. Глава Минздрава считает, что ситуация может ухудшиться из-за того, что дети хуже взрослых вакцинированы против коронавируса.
Мелик-Гусейнов, отметил, что знает о случаях тяжелого течения коронавируса у детей в Нижегородской области. Кроме того, четыре ребенка скончались.
Новая волна заболеваемости в регионе, как считает министр, начнется в середине января 2022 года.
Вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года. Об этом накануне сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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