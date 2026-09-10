Современная медицина всё активнее делает ставку не на борьбу с уже развившимися болезнями, а на их предотвращение. Благодаря прогрессу в диагностике, а также развитию генетических исследований и анализа микробиома врачи могут выявлять потенциальные риски задолго до первых проявлений недуга. Генетическое тестирование помогает определить склонность человека к разным патологиям — в том числе к сердечно‑сосудистым, онкологическим и ряду наследственных заболеваний.



Особый научный интерес представляет микробиом: совокупность микроорганизмов, обитающих в кишечнике и других частях тела. Исследователи постоянно обнаруживают новые взаимосвязи между составом микробиоты и работой организма — в частности, с функционированием иммунитета, метаболизмом и возникновением различных болезней.



Стоматология тоже движется в сторону персонализированной профилактики. Риск появления кариеса, воспалений дёсен и иных стоматологических нарушений во многом зависит от индивидуальных факторов: генетики, особенностей микрофлоры ротовой полости и состояния иммунной системы.

Ранее Агами рассказал в пресс-центре НСН о рисках получения стоматологических услуг по скидкам и акциям.

