Стоматологи раскрыли, как работает новая модель раннего выявления рисков
Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН, как современные генетические и микробиологические анализы помогают прогнозировать риски стоматологических заболеваний.
Врач‑стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о возможностях превентивной медицины в стоматологии. Специалист объяснил, как современные генетические и микробиологические анализы помогают прогнозировать риски стоматологических заболеваний и подбирать персонализированное лечение ещё до появления первых симптомов.
«Вся прелесть превентивной медицины — в том, что ты можешь решить проблему ещё до того, как она появилась. Генетические тесты не предсказывают, заболеешь ты или нет. У нас появился такой продукт: мы делаем анализ слюны и получаем для каждого пациента своеобразный генетический паспорт. В нём видно, какова по определённым бактериям вероятность, например, развития кариеса. Поверьте, разница очень большая. Есть люди, которые не едят сладкое, но у них постоянно появляется кариес. Это относится и к пародонтологическим заболеваниям. Существуют конкретные бактерии, которые вызывают пародонтит. Мы видим, где превалирует та или иная бактерия, и благодаря этому можем понять, какое именно лечение предложить пациенту. Это касается всех направлений: имплантологии, протезирования, кариесологии и так далее», — сказал собеседник НСН.
Современная медицина всё активнее делает ставку не на борьбу с уже развившимися болезнями, а на их предотвращение. Благодаря прогрессу в диагностике, а также развитию генетических исследований и анализа микробиома врачи могут выявлять потенциальные риски задолго до первых проявлений недуга. Генетическое тестирование помогает определить склонность человека к разным патологиям — в том числе к сердечно‑сосудистым, онкологическим и ряду наследственных заболеваний.
Особый научный интерес представляет микробиом: совокупность микроорганизмов, обитающих в кишечнике и других частях тела. Исследователи постоянно обнаруживают новые взаимосвязи между составом микробиоты и работой организма — в частности, с функционированием иммунитета, метаболизмом и возникновением различных болезней.
Стоматология тоже движется в сторону персонализированной профилактики. Риск появления кариеса, воспалений дёсен и иных стоматологических нарушений во многом зависит от индивидуальных факторов: генетики, особенностей микрофлоры ротовой полости и состояния иммунной системы.
Ранее Агами рассказал в пресс-центре НСН о рисках получения стоматологических услуг по скидкам и акциям.
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