Вакцинация подростков в РФ начнется до конца года
10 декабря 202100:54
Вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По его словам, первая вакцинация подростков пройдет по всей России.
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков 24 ноября. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в пресс-центре НСН, что вакцина для подростков по своей сути отличается от «Спутник V» только дозировкой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru