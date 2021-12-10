Вакцинация подростков в РФ начнется до конца года

По его словам, первая вакцинация подростков пройдет по всей России.



Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков 24 ноября. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в пресс-центре НСН, что вакцина для подростков по своей сути отличается от «Спутник V» только дозировкой.

