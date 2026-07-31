Неэффективно запрещать продажу вейпов в отдельном регионе, когда в соседнем она разрешена. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Нижегородская область вводит штрафы за продажу вейпов. Теперь за распространение вейпов должностным лицам будет грозить штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 800 тысяч до 1 млн. Такие же санкции предусмотрены за стимулирование продажи табака, никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов. Запрет на продажу электронных сигарет в регионе вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Куринный предрек рост «серых» продаж и «серого» заработок.