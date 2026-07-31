«Серый заработок»: Почему региональные запреты на вейпы не работают
Алексей Куринный заявил НСН, что пока запрет на вейпы вводится точечно по регионам, вся покупка и продажа будет перетекать в другие.
Неэффективно запрещать продажу вейпов в отдельном регионе, когда в соседнем она разрешена. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Нижегородская область вводит штрафы за продажу вейпов. Теперь за распространение вейпов должностным лицам будет грозить штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 800 тысяч до 1 млн. Такие же санкции предусмотрены за стимулирование продажи табака, никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов. Запрет на продажу электронных сигарет в регионе вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Куринный предрек рост «серых» продаж и «серого» заработок.
«Просто что-то запрещать в отдельно взятом регионе, когда в соседнем — свободные продажи, на мой взгляд, неэффективно. Тогда всё это уйдёт в серый сектор. Возьмём Вологодскую область, в которой установлен запрет. Каким образом в Вологодской области, например, покупка алкоголя снизилась, если в соседних регионах она возросла? Я сомневаюсь, что этот рост был обусловлен исключительно тем, что в соседних регионах стали потреблять больше. Логика пока у нас такая, что запреты вводятся в отдельных регионах, соответственно, ответственность за нарушение этих запретов может вводиться только на территории этих регионов. Так что в случае с Нижегородской областью это будут перевозки, серый заработок для каких-то групп», — рассказал он.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил НСН, что продажа и поставки вейпов в Россию легальны, поэтому нет ничего удивительного, что Китай удовлетворяет взрывной спрос.
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