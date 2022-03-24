Невролог рассказал о необходимых обследованиях при частых головных болях

По его словам, если головную боль сопровождают повышенная температура и признаки простуды, то следует обратиться к терапевту, а резкая нарастающая боль вместе с нарушениями со стороны зрения может быть признаком инсульта или гипертонического криза.

Он отметил, что хроническая головная боль может быть связана, например, с длительным сидением за компьютером.

«Чтобы уточнить диагноз, следует сделать ультразвуковое обследование сосудов шеи, головы. Для исключения всевозможных патологий и онкологических заболеваний - МРТ шейного отдела позвоночника и самой головы», - посоветовал врач.

Евдокимов добавил, что головная боль вместе с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта может свидетельствовать об интоксикации организма, поэтому следует обратиться к гастроэнтерологу.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева заявила, что все те, кто перенёс COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза.

