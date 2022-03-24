Невролог рассказал о необходимых обследованиях при частых головных болях
Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов заявил, что существоет большое количество причин, которые могут спровоцировать развитие головной боли, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, если головную боль сопровождают повышенная температура и признаки простуды, то следует обратиться к терапевту, а резкая нарастающая боль вместе с нарушениями со стороны зрения может быть признаком инсульта или гипертонического криза.
Он отметил, что хроническая головная боль может быть связана, например, с длительным сидением за компьютером.
«Чтобы уточнить диагноз, следует сделать ультразвуковое обследование сосудов шеи, головы. Для исключения всевозможных патологий и онкологических заболеваний - МРТ шейного отдела позвоночника и самой головы», - посоветовал врач.
Евдокимов добавил, что головная боль вместе с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта может свидетельствовать об интоксикации организма, поэтому следует обратиться к гастроэнтерологу.
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