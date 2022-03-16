Врач назвал способ избавления от весеннего стресса

Жители России находятся в состоянии стресса весной, причем не только из-за плохих новостей, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога МНОЦ МГУ Зухру Павлову.

Врач назвал помогающие справиться со стрессом продукты

По её словам, смена сезонов и увеличение продолжительности светового дня влияют на эмоциональное и физическое состояние человека. Действенный способ справиться со стрессом —употребление большого количества воды. «Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол. Выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола», — отметила эксперт.

Также уничтожению гормонов стресса способствует физическая активность.

Как сообщалось ранее, дыхательные техники, в том числе самые простые, способны ослабить стресс или шоковое состояние людей. Также человека в состоянии стресса рекомендуется напомнить сладким чаем.

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ФОТО: Радио 1
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