Переболевших COVID-19 предупредили о риске туберкулеза
Все те, кто перенёс COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
По её словам, сейчас в связи с пандемией COVID-19 перед фтизиатрической службой стоит новая задача: вовремя выявлять больных из групп риска.
«Мы знаем, что коронавирусная инфекция зачастую поражает легочную ткань, а туберкулезная палочка тоже любит легочную ткань, и если непорядок в этой системе, то палочка, которая могла "проспать" в организме всю жизнь, готова активизироваться», - рассказала Васильева.
Специалист также обратила внимание на то, что лечение COVID-19 сопровождается применением тяжелых препаратов, которые влияют и на иммунную систему, а где иммунитет дает сбой, там повышается риск развития туберкулезной инфекции.
Ранее академик РАМН, руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире НСН прокомментировал прогнозы о скором всплеске заболеваемости туберкулёзом в России из-за пандемии.
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