Переболевших COVID-19 предупредили о риске туберкулеза

Все те, кто перенёс COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

По её словам, сейчас в связи с пандемией COVID-19 перед фтизиатрической службой стоит новая задача: вовремя выявлять больных из групп риска.