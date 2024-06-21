Россиянам рассказали, как йога помогает в борьбе с деменцией

Константинов отметил, что на его практике были люди, которые занимались йогой в возрасте даже старше 80 лет, сохраняя при этом здравый ум и память. Он объяснил, что если сравнить пожилого человека с его ровесником, который занимается йогой, можно сделать вывод, что йога помогает поддерживать умственную деятельность, передает «Газета.Ru».

Константинов отметил, что за счет работы с опорно-двигательным аппаратом и дыханием, йога улучшает пищеварительную, кровеносную и выделительную системы, а также нормализует давление.

Ранее стало известно, что йога стала самым популярным видом спорта у женщин в России, об этом заявили 25% россиянок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

